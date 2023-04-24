Командующий ВС Эстонии Херем захотел увидеть распад России

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Россия должна развалиться на много маленьких стран, чтобы у них не было так много власти. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. По его мнению, именно распад России станет самым благоприятным сценарием завершения украинского конфликта. Только в таком случае Москва не будет нести опасность для западных стран, считает чиновник.

"Иначе, ещё раз повторюсь, я не вижу хорошего окончания конфликта на Украине", — сказал Херем в эфире эстонского телеканала ERR.

Остановка боевых действий на Украине всего лишь на время заморозит планы России, указал Херем. Однако мощь российской армии превосходит ВСУ в несколько раз, поэтому надежды на "счастливый конец" для киевского режима не остаётся, предупредил командующий.

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