Американская разведка дала прогноз по поводу шансов ВСУ на захват Крыма этим летом

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению представителей американской разведки, захват Крыма украинскими военными этим летом — событие маловероятное. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона.

Обозреватели напомнили о словах начальника главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова, пообещавшего летом 2023 года "вернуть" Крым Украине.

Однако в Вашингтоне сомневаются, что желанию Киева насчёт российского полуострова суждено сбыться.

"Слитые документы демонстрируют, что разведсообщество США считает такой вариант развития событий маловероятным", — сказано в статье.

Тем временем в Пентагоне продолжают расследовать подробности утечки в соцсети секретных материалов, в которых подробно расписывается уровень готовности ВСУ и планы Запада, направленные на усиление украинской армии.

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