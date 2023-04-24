По мнению представителей американской разведки, захват Крыма украинскими военными этим летом — событие маловероятное. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона.
Обозреватели напомнили о словах начальника главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова, пообещавшего летом 2023 года "вернуть" Крым Украине.
Однако в Вашингтоне сомневаются, что желанию Киева насчёт российского полуострова суждено сбыться.
"Слитые документы демонстрируют, что разведсообщество США считает такой вариант развития событий маловероятным", — сказано в статье.
Тем временем в Пентагоне продолжают расследовать подробности утечки в соцсети секретных материалов, в которых подробно расписывается уровень готовности ВСУ и планы Запада, направленные на усиление украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.