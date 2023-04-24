Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали на государственной границе 11 уклонистов от службы в армии, пытавшихся выехать из страны через Закарпатье. Об этом проинформировал в Telegram-канал МВД Украины.
24 февраля на Украине ввели режим военного положения, а на следующий день президент Владимир Зеленский поставил подпись под указом о всеобщей мобилизации. Военнообязанные мужчины не вправе покидать территорию государства.
В отношении задержанных на границе мужчин призывного возраста составили протоколы об административных правонарушениях. Материалы дел уже направлены в суд, заявили в МВД.
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