Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин выступил с заявлением о том, что в Польше заметно усилились опасения относительно вероятных реваншистских претензий с немецкой стороны. По информации пресс-службы СВР, руководство польского Генштаба организовало в марте военные учения на тот случай, если будет иметь место нападение с Запада.
По словам Нарышкина, геополитический передел в последнее время становится для официальной Варшавы всё более острой темой. Речь идёт, в том числе, и о пересмотре государственных границ, уточнил руководитель СВР.
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