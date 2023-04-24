Нарышкин: в Польше организовали учения Генштаба на случай нападения Германии

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин выступил с заявлением о том, что в Польше заметно усилились опасения относительно вероятных реваншистских претензий с немецкой стороны. По информации пресс-службы СВР, руководство польского Генштаба организовало в марте военные учения на тот случай, если будет иметь место нападение с Запада.

По словам Нарышкина, геополитический передел в последнее время становится для официальной Варшавы всё более острой темой. Речь идёт, в том числе, и о пересмотре государственных границ, уточнил руководитель СВР.