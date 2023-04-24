Принадлежащий боевикам ВСУ беспилотник, атаковал сегодня нефтебазу в Ровеньках. Об этом проинформировало управление МЧС ЛНР. Зафиксированы разгерметизация и возгорание резервуара на объекте ООО ТД "Ровеньковская нефтебаза", следует из сообщения ведомства. Нападение совершено в три часа ночи 24 апреля.
Во время пожара на нефтебазе была угроза перекидывания пламени на соседние резервуары, поэтому в процессе тушения огня их охлаждали. Чрезвычайное происшествие обошлось без пострадавших, уточнили в МЧС ЛНР.
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