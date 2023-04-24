Тотальное сокращение населения — Пригожин с иронией описал "креативное решение" США по украинской проблеме

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Правительство США обнародовало секретные документы Пентагона после решения президента Украины Владимира Зеленского любой ценой сражаться за Бахмут (Артемовск). Таким мнением поделился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Основатель ЧВК "Вагнер" с иронией отреагировал на вопрос СМИ о его мнении о том, почему Зеленский не послушал рекомендации заокеанских коллег.

"Публикация этих документов просто сломала все карты. Огромное количество теорий заговоров, но мало кто знал истинную причину начала войны. В 2016 году мы выбрали успешно президента Трампа, и демократы были на нас в обиде. Поэтому, когда в 2020 году демократам была нужна победа, и представители президента Байдена обратились ко мне с просьбой подтасовать кое-какие голоса — мы им с удовольствием помогли. И тогда они сказали нам, что у них есть креативное решение украинской проблемы. А именно не просто изменение политической ориентации Украины, а полного, тотального сокращения населения хотя бы до 3-4 миллионов человек", — передает слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен добавил, что Зеленский неожиданно столкнулся с большими потерями со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что бахмутская мясорубка стала "прекрасным" началом утилизации всей украинской нации.

"Ведь прекрасно все шло, и Владимир Александрович Зеленский вдруг неожиданно увидел, что слишком большие потери. И тут американцы взяли слили и Буданову, и Зеленскому наш чудовищный замысел. Очень непорядочно, очень нехорошо. Я могу сказать, что больше ЦРУ и американскому Госдепу я точно верить не буду", — отметил Пригожин.

Глава "оркестра" уверен, что в Пентагоне поступили непорядочно. Он отметил, американцы попросту разгласили их планы по уничтожению националистов в Бахмуте на общее обозрение.