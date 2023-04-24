Интервью с солдатом ВСУ разозлило пользователей Сети из-за позывного боевика: типичное украинское имя

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Reuters опубликовал интервью солдата ВСУ и попал под шквал критики. Европейские пользователи Сети возмутились позывным украинского боевика.

В интервью рассказали о "боевых подвигах" боевика с Позывным "Адольф".

"И они, вероятно, выбрали солдата, чей псевдоним наименее явно отсылал к нацистам", — написали пользователи под соответствующей статьёй Reuters. "Он просто случайно выбрал имя Адольф", — сыронизировал другой.

На издание обрушился шквал критики ещё и потому, что интервью опубликовали после дня рождения Адольфа Гитлера.

"Кто в здравом уме из агентства Reuters дал зелёный свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?" — задались вопросом комментаторы. "Типичное украинское имя Адольф", — резюмировал пользователь.

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