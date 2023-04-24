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Интервью с солдатом ВСУ разозлило пользователей Сети из-за позывного боевика: типичное украинское имя

0:52
Мир

Reuters опубликовал интервью солдата ВСУ и попал под шквал критики. Европейские пользователи Сети возмутились позывным украинского боевика.

Интервью с солдатом ВСУ разозлило пользователей Сети из-за позывного боевика: типичное украинское имя

В интервью рассказали о "боевых подвигах" боевика с Позывным "Адольф".

"И они, вероятно, выбрали солдата, чей псевдоним наименее явно отсылал к нацистам", — написали пользователи под соответствующей статьёй Reuters.

"Он просто случайно выбрал имя Адольф", — сыронизировал другой.

На издание обрушился шквал критики ещё и потому, что интервью опубликовали после дня рождения Адольфа Гитлера.

"Кто в здравом уме из агентства Reuters дал зелёный свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?" — задались вопросом комментаторы.

"Типичное украинское имя Адольф", — резюмировал пользователь.

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Украина и США не захотели поддержать ООН в борьбе с нацизмом
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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