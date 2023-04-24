США необходимо ввести мораторий на иностранную помощь из-за коррумпированной Украины, заявил член Палаты представителей Конгресса Пол Госар. По его мнению, президент Незалежной Владимир Зеленский и его окружение украли минимум $400 млн.
Речь идёт о выделенной Украине помощи.
"И всё это в то время, когда американцы едва могут позволить себе продукты питания и бензин одновременно. Мы должны прекратить финансирование этой войны. Нам нужен мораторий на иностранную помощь", — заявил конгрессмен в Сети.
Как подчеркнул Госар, американские налогоплательщики едва сводят концы с концами, а официальный Киев наживается на них.
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