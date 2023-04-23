Представитель республиканской партии, сенатор Пол Рэнд считает, что безостановочная и "безудержная" помощь Киеву должна быть прекращена.
"И мы будем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией", — написал Рэнд в Twitter*.
Сенатор призвал власти к такой политике, которая будет способствовать наискорейшему урегулированию украинского конфликта.
Ранее члены республиканской партии предложили перестать оказывать поддержку Украине до тех пор, пока власти не выработают общую дипломатическую стратегию в этом отношении.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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