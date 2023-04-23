ВС РФ методично ликвидируют элитные украинские подразделения, которые должны были участвовать в заявленном контрнаступлении этой весной. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Аналитик отметил, что Россия грамотно готовится к большим событиям, при этом сохраняя свою армию.
"Идет подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения. А российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Украинская противовоздушная оборона ослаблена, подчеркнул Соскин, причём настолько, что не в силах сбивать даже БПЛА.
Про контрнаступление ВСУ говорится уже давно. Как ранее сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, наступательная операция состоится в весенний или летний период.
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