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Глава МО Эстонии Певкур допустил наступление ВСУ через один-два месяца

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На данный момент украинской армии мешают дожди, поэтому наступление ВСУ затягивается. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Он отметил, что может пройти один-два месяца, прежде чем киевское руководство и западные партнёры смогут говорить о начале наступательных действий.

Глава МО Эстонии Певкур допустил наступление ВСУ через один-два месяца

"Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдёт месяц, может быть, два", — сказал Певкур в беседе с ERR.

Он подчеркнул, что основным препятствием для начала наступления является не отсутствие американских танков Abrams на передовой, а именно погода.

"Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжёлой техники. Украинцы ждут улучшения погоды" — указал министр.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ начнут наступление после получения западной техники.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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