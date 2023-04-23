Глава МО Эстонии Певкур допустил наступление ВСУ через один-два месяца

На данный момент украинской армии мешают дожди, поэтому наступление ВСУ затягивается. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Он отметил, что может пройти один-два месяца, прежде чем киевское руководство и западные партнёры смогут говорить о начале наступательных действий.

"Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдёт месяц, может быть, два", — сказал Певкур в беседе с ERR.

Он подчеркнул, что основным препятствием для начала наступления является не отсутствие американских танков Abrams на передовой, а именно погода.

"Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжёлой техники. Украинцы ждут улучшения погоды" — указал министр.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ начнут наступление после получения западной техники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.