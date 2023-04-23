Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия будет готова перейти в наступление, когда Запад поставит на территорию страны оружие. Он подчеркнул, что дальнейшие манёвры ВСУ зависят "от партнёров".
"Я бы хотел, чтобы союзники были более усердны в вопросах поставок", — цитирует слова Данилова ТАСС.
Ранее немецкий политолог Иоганн Альтхаус отметил, что руководство киевского режима повторяет ошибки вермахта.
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В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.