Владимир Сальдо назвал лживыми сообщения о высадке ВСУ на левом берегу Днепра

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Армия РФ продолжает контролировать левобережную часть Херсонской области, и какие-либо "вражеские плацдармы" там отсутствуют. Врио руководителя региона Владимир Сальдо проинформировал об этом в сообщении в Telegram. Он назвал неправдивой информацию о высадке боевиков ВСУ на левом берегу реки Днепр.

По словам Сальдо, могут иметь место случаи высадки диверсантов, делающих селфи на левом побережье прежде, чем их накрывает артиллерия.