Армия РФ продолжает контролировать левобережную часть Херсонской области, и какие-либо "вражеские плацдармы" там отсутствуют. Врио руководителя региона Владимир Сальдо проинформировал об этом в сообщении в Telegram. Он назвал неправдивой информацию о высадке боевиков ВСУ на левом берегу реки Днепр.
По словам Сальдо, могут иметь место случаи высадки диверсантов, делающих селфи на левом побережье прежде, чем их накрывает артиллерия.
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