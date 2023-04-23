По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, сказанное китайским послом во Франции по поводу статуса Крыма остудило горячие головы на Западе, став для них настоящим "холодным душем".
Речь идёт о словам посла Китая во Франции Лю Шайе, который напомнил, что Крым всегда был российским регионом, который отдали Украине лишь в советский период.
"Заявление посла Китая стали холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду", — сказал Белик в разговоре с РИА Новости.
Парламентарий отметил, что лидеры всех стран мира отлично знают, что возвращение Крыма в качестве региона РФ было неизбежно, справедливо и закономерно, и произошло это после того, как такое желание выразили жители полуострова.
США не могут смириться с очевидным, однако от этого факты не изменятся и "белое не станет чёрным", подчеркнул Белик. А справедливость сегодня на стороне тех государств, которые по-прежнему чтят истинные ценности и демократию — в частности, России и Китая, добавил депутат.
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