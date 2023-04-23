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Депутат Белик: слова китайского посла о Крыме стали "холодным душем для горячих голов на Западе"

1:10
Мир

По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, сказанное китайским послом во Франции по поводу статуса Крыма остудило горячие головы на Западе, став для них настоящим "холодным душем".

Депутат Белик: слова китайского посла о Крыме стали "холодным душем для горячих голов на Западе"

Речь идёт о словам посла Китая во Франции Лю Шайе, который напомнил, что Крым всегда был российским регионом, который отдали Украине лишь в советский период.

"Заявление посла Китая стали холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду", — сказал Белик в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что лидеры всех стран мира отлично знают, что возвращение Крыма в качестве региона РФ было неизбежно, справедливо и закономерно, и произошло это после того, как такое желание выразили жители полуострова.

США не могут смириться с очевидным, однако от этого факты не изменятся и "белое не станет чёрным", подчеркнул Белик. А справедливость сегодня на стороне тех государств, которые по-прежнему чтят истинные ценности и демократию — в частности, России и Китая, добавил депутат.

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Почему Запад негативно отреагировал на присоединение Крыма – ИСТИННАЯ ПРИЧИНА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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