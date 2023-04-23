Глава российского правительства Михаил Мишустин дал поручение внести в законодательство поправки, наделяющие местные власти правом на разработку мер по оказанию поддержки семьям военнослужащих, участвующих в СВО на Украине.
С инициативами должны выступить Минфин, Минюст, Минтруда и Минэкономразвития РФ, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте правительства. Мишустин заявил, что ведомства должны внести поправки на рассмотрение в срок до 17 мая.
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