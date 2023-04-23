Правительство США, возможно, пересмотрит уровень участия в снабжении Украины вооружением в связи с возмутившим Белый дом высказыванием французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает журнал The National Interest.
Авторы статьи акцентировали внимание на том, что Вашингтон негодует из-за нежелания Европы вмешаться в конфликт Америки с Китаем. Он обострится в том случае, если усложнится ситуация на Тайване, говорится в материале.
В ходе официального визита в КНР Макрон выступил с заявлением о том, что Париж поддерживает политику Пекина и инициативу о мирном решении актуального тайваньского вопроса.
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В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.