Спикер ВСУ Гуменюк назвала "студентами" американских аналитиков ISW за дезинформацию

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) поторопились объявить о высадке украинских штурмовиков на левый берег Днепра Херсонской области, заявила представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

Ранее аналитики ISW сообщили о получении видеоматериалов, подтверждающих захват военнослужащими ВСУ плацдарма на левобережье.

Гуменюк напомнила, что Днепр — широкая и мощная река, потому её форсирование является сложной работой, но подготовка к преодолению этого препятствия сейчас ведётся.

"Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим "студентам" Института изучения войны", — резюмировала спикер.

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