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Спикер ВСУ Гуменюк назвала "студентами" американских аналитиков ISW за дезинформацию

0:46
Мир

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) поторопились объявить о высадке украинских штурмовиков на левый берег Днепра Херсонской области, заявила представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

Спикер ВСУ Гуменюк назвала "студентами" американских аналитиков ISW за дезинформацию

Ранее аналитики ISW сообщили о получении видеоматериалов, подтверждающих захват военнослужащими ВСУ плацдарма на левобережье.

Гуменюк напомнила, что Днепр — широкая и мощная река, потому её форсирование является сложной работой, но подготовка к преодолению этого препятствия сейчас ведётся.

"Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим "студентам" Института изучения войны", — резюмировала спикер.

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В Соледаре ЖАРКО! ВСУ в котле? Ситуация на фронте СЕЙЧАС - Дарья Митина
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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