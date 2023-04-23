Эксперты американского Института изучения войны (ISW) поторопились объявить о высадке украинских штурмовиков на левый берег Днепра Херсонской области, заявила представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
Ранее аналитики ISW сообщили о получении видеоматериалов, подтверждающих захват военнослужащими ВСУ плацдарма на левобережье.
Гуменюк напомнила, что Днепр — широкая и мощная река, потому её форсирование является сложной работой, но подготовка к преодолению этого препятствия сейчас ведётся.
"Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим "студентам" Института изучения войны", — резюмировала спикер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.