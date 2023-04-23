ВСУ обстреляли Макеевку и Зайцево, выпустив десять снарядов

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Боевики ВСУ в очередной раз подвергли массированному обстрелу Зайцево и Макеевку. Укронацисты за пять минут выпустили по двум населённым пунктам десять снарядов 155-миллиметрового "натовского" калибра. Об этом проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован в 9:45. Снаряды упали в Червоногвардейском районе Макеевки, а также в населённом пункте Щербиновка на территории Зайцево, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале ведомства.