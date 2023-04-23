Иностранные клиники массово вербуют украинок в качестве живых инкубаторов для вынашивания чужих детей, сообщили британские СМИ.
После начала спецоперации сотни украинских женщин приехали для этого в Киев с разных концов страны.
"Эти женщины — лишь некоторые из сотен украинок, которые решили стать суррогатными матерями для иностранных пар с февраля 2022 года, зарабатывая от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов каждая", — пишет издание The Times.
По словам журналистов, такая услуга очень востребована у граждан Китая, Индии, Великобритании и Франции.
Украинский парламентарий Виктория Ванье пояснила британским корреспондентам, что местное законодательство совершенно не регулирует сферу суррогатного материнства, потому дальнейшая судьба новорождённых остаётся тайной.
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