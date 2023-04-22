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Business Insider Polska: ВС Польши готовятся к вооружённому противостоянию с ВС России за Львов

1:50
Мир

Варшава уже не скрывает своей подготовки к возможной полномасштабной войне. Правительство Матеуша Моравецкого разрабатывает план государственного управления в случае боевых действий.

Business Insider Polska: ВС Польши готовятся к вооружённому противостоянию с ВС России за Львов

Проект постановления опубликован на сайте Министерства обороны Польши. В обосновании говорится, что речь идёт о обеспечении бесперебойного управления государством, а также об устранении последствий угроз безопасности страны, сообщает Business Insider Polska.

В документе определены организация и порядок обороны Польши. Одним из важнейших изменений является расширение полномочий премьер-министра. Глава правительства сможет "гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью". Это означает, что премьер получит возможность включить в систему другие органы.

"Постановление было представлено для согласования внутри правительства и на уровне воеводств. В случае одобрения новые правила вступят в силу в течение 14 дней", — отмечается в публикации.

Польские СМИ пишут, что Варшава фактически находится в состоянии предвоенной готовности. Страна уже увеличила расходы на оборону до четырёх процентов ВВП в текущем году, что является наивысшим показателем среди всех стран НАТО. Правительство Моравецкого ускоренно модернизирует армию и планирует увеличить численность до 250 тысяч солдат.

"Конечно, Украина не победит Россию так, как мы от неё ожидали. Россия, похоже, имеет преимущество и этим преимуществом пользуется", — говорил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Журналисты полагают, что Варшава фактически готовится к столкновению с ВС России ради западных регионов Украины. Польски СМИ распространили новость о том, что власти страны разрабатывают план управления государством на случай начала войны с Россией за Львов.

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Польша вступит в войну против России
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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