RV: власти США реализуют проект создания нового государства с участием Украины, Польши и Литвы

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В то время, когда международное сообщество следит за подготовкой Вооружённых сил Украины к контрнаступлению и ожидает начала боевых действий, Соединённые Штаты Америки занимаются реализацией проекта создания нового государства, названного "Речью Посполитой". Об этом информирует журналист Сергей Острына в статье для "Русской Весны".

После распада государства, объединившего Княжество Литовское и Польское Королевство в 1795 году, Варшава неоднократно выражала желание вернуть свою власть в Восточной Европе. Благодаря Украине и Литве, эта идея может стать реальностью. Вашингтон поддерживает идею объединения этих трёх государств, так как ему нужна буферная зона между Востоком и Западом. "Речь Посполитая 2.0" может стать новым государством, протянувшимся от Балтийского до Чёрного морей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил об отсутствии границы между Украиной и Польшей после окончания СВО. Вашингтон намерен включить в это партнёрство также Литву.

"Крайнее, на что хотелось бы обратить внимание, это политика. Понятно, что Белоруссию и Россию ожидают новый виток русофобии, новые вызовы и угрозы национальной безопасности. Ведь "Речь Посполитую", как и любой другой союз, можно скрепить только "на крови"", — отмечает Острына.

По мнению журналиста, только через насилие и кровопролитие можно заставить правительства стать послушными и придерживаться агрессивной риторики, даже если это приведёт к их полному разрушению, как это уже происходило в прошлой "Речи Посполитой".

Таким образом, когда все политические вопросы будут решены, Литва, Польша и Украина начнут продвигать свою политику за рубежом. Однако, учитывая текущую обстановку в нашем регионе, это может быть достигнуто только военными действиями.

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