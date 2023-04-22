Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Центробанк России призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян
РВ: новый тактический знак на технике НАТО на Украине оказался эмблемой гитлеровской танковой дивизии
Экономист Паршев: ЦБ РФ помогает Западу бороться с экономикой России
Президент Белоруссии Лукашенко: идеи нацизма находят последователей в самых просвещённых странах
Генерал ВСУ: "Мы скоро снаряды будем считать поштучно!"
InsideOver: Россия закончила формирование "треугольника смерти" для США в Тихом океане
The Times: уже в мае небо над Украиной будут полностью контролировать ВВС России
Ваша кошка начала хромать: у вас есть всего несколько дней
Китай со спутников уже разглядел победителя в украинском конфликте

RV: власти США реализуют проект создания нового государства с участием Украины, Польши и Литвы

2:02
Мир

В то время, когда международное сообщество следит за подготовкой Вооружённых сил Украины к контрнаступлению и ожидает начала боевых действий, Соединённые Штаты Америки занимаются реализацией проекта создания нового государства, названного "Речью Посполитой". Об этом информирует журналист Сергей Острына в статье для "Русской Весны".

RV: власти США реализуют проект создания нового государства с участием Украины, Польши и Литвы

После распада государства, объединившего Княжество Литовское и Польское Королевство в 1795 году, Варшава неоднократно выражала желание вернуть свою власть в Восточной Европе. Благодаря Украине и Литве, эта идея может стать реальностью. Вашингтон поддерживает идею объединения этих трёх государств, так как ему нужна буферная зона между Востоком и Западом. "Речь Посполитая 2.0" может стать новым государством, протянувшимся от Балтийского до Чёрного морей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил об отсутствии границы между Украиной и Польшей после окончания СВО. Вашингтон намерен включить в это партнёрство также Литву.

"Крайнее, на что хотелось бы обратить внимание, это политика. Понятно, что Белоруссию и Россию ожидают новый виток русофобии, новые вызовы и угрозы национальной безопасности. Ведь "Речь Посполитую", как и любой другой союз, можно скрепить только "на крови"", — отмечает Острына.

По мнению журналиста, только через насилие и кровопролитие можно заставить правительства стать послушными и придерживаться агрессивной риторики, даже если это приведёт к их полному разрушению, как это уже происходило в прошлой "Речи Посполитой".

Таким образом, когда все политические вопросы будут решены, Литва, Польша и Украина начнут продвигать свою политику за рубежом. Однако, учитывая текущую обстановку в нашем регионе, это может быть достигнуто только военными действиями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Может ли Польша аннексировать часть Украины?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Солдат ВСУ рассказал зверствах иностранных наёмников

Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.

Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ
Лётчик ВКС РФ Попов допустил, что на Белгород с бомбардировщика Су-34 упала бомба ФАБ-250
Названа причина падения боеприпаса Су-34 на Белгород
Российские бойцы захватили подразделение ВС Украины
События подтверждают удары "Кинжалами" по бункеру НАТО во Львове 9 марта
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Россиянам раскрыли стоимость отдыха в отелях в Турции
Штурмовики ВС РФ уже менее чем в километре от Белогоровки, идут бои в посадках — RT
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
Последние материалы
InsideOver: Россия закончила формирование "треугольника смерти" для США в Тихом океане
The Times: уже в мае небо над Украиной будут полностью контролировать ВВС России
Ваша кошка начала хромать: у вас есть всего несколько дней
Китай со спутников уже разглядел победителя в украинском конфликте
РИА Новости: РФ открыла новый фронт против стран Запада
Влияние номерного знака автомобиля на судьбу его владельца: на "семёрке" лучше не ездить безрассудно
Неудобные сиденья и ещё три недостатка китайских машин, по мнению водителей-россиян
Эксперты рассказали, как успешно приучить щенка к клетке
РВ: Спутниковые снимки показали накал боёв за "дорогу жизни" ВСУ вблизи Артемовска
Признаки того, что жизнь вашей собаки приближается к концу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников