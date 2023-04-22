РИА Новости: РФ открыла новый фронт против стран Запада

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РФ уже неделю как открыла второй фронт против Запада в Судане, о чём сообщил французский философ, крёстный отец ливийской революции и противник "российского империализма" Бернар-Анри Леви. Хартум стал местом боёв между армией и силами быстрого реагирования, подчинённым главе государства Абдель Фаттаху аль-Бурхану и его заместителю Мохамеду Хамдан Дагло. Обе стороны захватывают штаб-квартиры друг друга, базы и обвиняют друг друга в попытке узурпации власти, что привело к сотням погибших и бегству населения, пишет обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

"Мы находимся в глобальной войне: Украина — первая линия фронта, Судан — вторая", — заявил Леви.

За последние три десятилетия Китай стал важным партнёром для Судана, предоставляя финансирование и реализуя проекты (в основном в нефтяной отрасли). С РФ страна начала сближаться только в последние десять лет, когда начались переговоры о возможности строительства военно-морской базы для российского флота в Порт-Судане. Подписание соглашения произошло позже. Несмотря на то, что строительство базы так и не началось, новые власти Судана подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве с РФ. Бурхан встречался с Владимиром Путиным, Дагло приезжал в Москву, а в этом году Хартум посетил Сергей Лавров.

США оказывают на Судан давление из-за его сближения с Россией. Это происходит несмотря на то, что несколько лет назад Вашингтон начал снимать санкции с Хартума, а власти страны заинтересованы в нормализации отношений с Западом. Несмотря на это давление, Судан продолжает свою самостоятельную внешнеполитическую линию. В то же время остальной арабский мир всё более открыто уменьшает свои ставки на США.

Следует отметить, что России не нужно создавать второй фронт против Запада в Судане, так как страна самостоятельно идёт по правильному пути внешнеполитического развития. Если же сосредоточиться на "русской угрозе", то это может привести к преувеличению роли нашей страны и созданию иллюзии "путинской экспансии".

России не выгодна вражда между Бурханом и Дагло, хотя первый вынужден быть более осторожным из-за давления со стороны Запада, а второй может открыто выражать свои симпатии к РФ. Москве абсолютно подходит текущий самостоятельный курс суданского руководства. Но внутренняя вражда в Хартуме, особенно переросшая в боевые столкновения, даёт повод для политического вмешательства со стороны США. Вашингтон заинтересован не только в разрешении суданского кризиса, но и в вытеснении России из этой страны. Для этого они используют утки о "московском следе", отмечает Акопов.

Но независимо от того, как завершится конфликт между Бурханом и Дагло, Судан имеет достаточный опыт работы с США, чтобы понимать надёжность и перспективность американских гарантий. Можно быть уверенным, что в итоге Хартум выберет ориентацию на проверенных соседей и партнёров: Египет, Саудовскую Аравию, Китай и Россию. Косвенно подтверждением этому является телефонный разговор, состоявшийся в пятницу между Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, в ходе которого обсуждались не только вопросы, касающиеся Судана. И для Москвы, и для Эр-Рияда принципиально важно, чтобы даже внутриполитические кризисы в странах региона решались без вмешательства США. Уже идут консультации между этими странами по суданской проблеме.

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