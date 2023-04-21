Контрнаступление Киева может быть успешным, если будет проведено в правильный момент. В этом уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно", — сказал Столтенберг в интервью изданию Welt*.
Генсек Альянса убеждён, что учитывая всеобъемлющую и беспрецедентную помощь Запада, Украина просто не может не преуспеть в своей наступательной операции.
Столтенберг напомнил, как много НАТО передало Киеву систем ПВО, артиллерии, танков и БМП. Особо он выделил Германию в этом отношении как страну, оказавшую, по его словам, "ведущую роль" в поддержке Киева.
На американской авиабазе "Рамштайн" 21 апреля было проведено заседание контактной группы по вопросам помощи Украине.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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