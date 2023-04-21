Украина ищет способы на Западе для нанесения удара по Белоруссии

Украина запросила у Франции цифровую карту Белоруссии (DTED), которая является основой подготовки к боевым действиям, если манёвры реализуются на малых высотах. В DTED подробно описываются рельеф местности и препятствия, например, линии электропередачи, ветряные турбины и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает EADaily.

В случае получения цифровой карты Белоруссии украинская армия сможет направить в страну авиацию и беспилотники. Однако Париж отказал Киеву в его просьбе и подчеркнул, что Франция будет и дальше поддерживать Украину, но выступает против операций на территории других государств.

Киевское руководство отправило запрос в другие страны Запада.

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