РИА Новости: СБУ взимают деньги с простых украинцев, бегущих из районов боевых действий

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Представители Службы безопасности Украины устраивают настоящие поборы в отношении простых украинцев, которые пытаются покинуть прифронтовые территории. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселёв.

"В населенных пунктах Константиновка, Краматорск, Славянск, Авдеевка сотрудники СБУ стоят заградотрядом и продолжают спекулировать на жизни простых украинцев", — сказал Киселёв в разговоре с РИА Новости.

Эксперт объяснил, что выезжающих из этих населённых пунктов граждан не выпускают в другие области Украины, соседние Германию или Польшу, пока они не заплатят мзду. Средняя "такса" сотрудников СБУ в таких случаях начинается от 1 тысячи долларов.

Судя по рассказам местных жителей и бойцов ВСУ, с более дорогих на вид машин берут больше денег. За отказ дать представителям СБУ требуемую сумму, в украинцев летят угрозы. Также "отказникам" могут прострелить колёса, добавил Киселёв.

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