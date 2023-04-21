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NYT: для контрнаступления Киеву не хватит танков и артиллерии

1:32
Мир

Уже имеющегося у Киева западного тяжёлого вооружения для проведения контрнаступления явно не достаточно. А обещанные партнёрами Киева партии вооружения не успеют попасть на Украину к началу наступательных действий. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть.

NYT: для контрнаступления Киеву не хватит танков и артиллерии

"Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления", — сказано в материале.

Судя по материалам Пентагона, для осуществления контрнаступления Киев должен располагать 253 танками. Запад обещал передать киевским властям 200 танков, однако 140 единиц из этого количество — побывавшие в ремонте машины советского образца, и только 60 штук — современные западные танки.

Также у ВСУ наблюдаются большие проблемы с артиллерией, которой также катастрофически не хватает. Авторы заметили, что имевшихся у Киева на момент 1 марта 10 тысяч американских 155-миллиметровых снарядов должно было хватить всего лишь на несколько дней.

Обозреватели ссылаются на заявление американских и европейских производителей снарядов, отмечающих, что на удовлетворение безграничного спроса Киева нужны годы.

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Новые поставки оружия Украине: что известно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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