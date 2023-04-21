Rzeczpospolita: Польша и Украина постепенно превращаются в единое государство

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Из-за огромного притока украинских беженцев Польша постепенно становится двунациональной страной. Таким мнением поделился журналист Михал Шулджиньский.

"Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство — покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт", — написал Шулджиньский в материале для издания Rzeczpospolita.

По информации обозревателя, на данный момент население Польши на 8 процентов состоит из граждан Украины. При этом с начала украинского конфликта украинские беженцы изменились. Шулджиньский считает, что теперь в Польшу приезжают в основном состоятельные и образованные украинцы.

А к чему приведёт массовый поток беженцев из Незалежной, автор не знает. По его мнению, это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для обеих стран.

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