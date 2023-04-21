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МИД РФ: гонка вооружений становится неконтролируемой

0:29
Мир

В Министерстве иностранных дел России заявили, что гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

МИД РФ: гонка вооружений становится неконтролируемой

В министерстве подчеркнули, что речь идет, в том числе, в ракетной сфере. После того, как срок договора об СНВ истечет, может возникнуть вакуум в поддержании стабильности.

В этой связи, Российская Федерация должна быть готова к развитию любого сценария.

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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