МИД РФ: гонка вооружений становится неконтролируемой

0:29 Your browser does not support the audio element. Мир

В Министерстве иностранных дел России заявили, что гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что речь идет, в том числе, в ракетной сфере. После того, как срок договора об СНВ истечет, может возникнуть вакуум в поддержании стабильности.

В этой связи, Российская Федерация должна быть готова к развитию любого сценария.