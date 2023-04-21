СМИ Турции: США могут бросить Украину прямо перед её весенним контрнаступлением

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Утечка секретных документов Пентагона самым серьёзным образом повлияла на настроения в Вашингтоне. Возможно, что Америка откажется от мощной поддержки Украины прямо накануне её контрнаступления.

Турецкий обозреватель и эксперт Кадир Устюн полагает, что попадание в открытый доступ секретных документов Пентагона может серьёзно повлиять на нынешнее отношение Вашингтона к Киеву. Белый дом может разлюбить Зеленского прямо накануне давно ожидаемого контрнаступления.

По словам специалиста, это уже происходит, и Вашингтон начинает пересматривать ситуацию на Украине. В Белом доме понимают, что обещания Владимира Зеленского о полном военном поражении России просто невыполнимы, как пишет Устюн в статье для Yeni Şafak.

Неосуществимы планы украинского президента забрать обратно Донбасс и восстановить контроль над Крымом. Никакие поставки оружия со стороны НАТО не позволят Украине выполнить эти цели, как полагает турецкий эксперт.

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