Политолог Суслов: Запад готовится передать Украине дальнобойное оружие

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

В ближайшие планы Запада входит передача Киеву оружия дальнего боя, как полагает эксперт Дмитрий Суслов. И сейчас для этого готовится почва.

На Западе всё чаще звучат заявления о том, что у Украины есть моральное право уничтожать пути снабжения российской армии на территории России. Такого рода комментариями Запад подготавливает моральную почву для оправдания передачи киевскому режиму дальнобойного оружия, среди которого и ракеты ATACMS.

Политолог Дмитрий Суслов рассказал РИА "Новости", что заявление западных политиков вроде министра обороны Германии Бориса Писториуса, делаются для подготовки общественного мнения. Украина обретет возможность бить по центрам логистики на территории России только с помощью дальнобойного оружия, которого пока в её распоряжении нет.

Ранее глава Минобороны Германии заявил, что у Украины имеется моральное право проводить военные операции на территории России, и что это является нормальным явлением. При этом Запад, по его словам, пока не собирается предоставлять Украине современные истребители и кассетные боеприпасы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.