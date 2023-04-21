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"Этот безумец доведёт мир до ядерной войны": мексиканцы поставили на место Зеленского

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Мир

Мексиканские пользователи Сети не согласились с высказыванием замглавы украинского МИД Андрея Мельника об оказании поддержки президенту Владимиру Зеленскому.

Дипломат прокомментировал "историческую речь" главы киевского режима, с которой тот выступил в мексиканском парламенте. Он акцентировал внимание на том, что аудитория встретила Зеленского овациями, пишет РИА Новости.

Один из пользователей интернета назвал Зеленского "безумцем, доводящим мир до ядерной войны".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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