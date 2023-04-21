Украинский режиссёр, создатель документальных лент Игорь Лопатенок выразил своё возмущение просьбой главы Минобороны Украины Алексея Резникова, призвавшего Запад передать Киеву истребители.
По мнению эксперта, если бы Киев соблюдал в своё время Минские договорённости, военные самолёты бы ему сейчас не понадобились.
"Было более дешёвое решение — соблюдение Минских мирных соглашений, прекращение убийства жителей Донбасса. Но хозяева марионеток не позволяют этого", — написал Лопатенок в Twitter*.
Режиссёр добавил, что США жаждут глобального противостояния, каждое их действия приближает Третью мировую войну.
Игорь Лопатенок, родившийся в Днепропетровске, живёт в США с 2008 года. Ему принадлежит фильм "Бойня на Майдане", снятый в 2014 году.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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