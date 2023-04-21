Режиссёр Лопатенок возмутился просьбой Резникова к Западу: хозяева не позволяют своим марионеткам

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский режиссёр, создатель документальных лент Игорь Лопатенок выразил своё возмущение просьбой главы Минобороны Украины Алексея Резникова, призвавшего Запад передать Киеву истребители.

По мнению эксперта, если бы Киев соблюдал в своё время Минские договорённости, военные самолёты бы ему сейчас не понадобились.

"Было более дешёвое решение — соблюдение Минских мирных соглашений, прекращение убийства жителей Донбасса. Но хозяева марионеток не позволяют этого", — написал Лопатенок в Twitter*.

Режиссёр добавил, что США жаждут глобального противостояния, каждое их действия приближает Третью мировую войну.

Игорь Лопатенок, родившийся в Днепропетровске, живёт в США с 2008 года. Ему принадлежит фильм "Бойня на Майдане", снятый в 2014 году.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.