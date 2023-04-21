Медведев пообещал отправить Британию на морское дно в ответ на санкции против членов суда РФ

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял санкции Великобритании против судей, следователей и сотрудников ФСБ, участвующих в деле против Владимира Кара-Мурзы*.

Бывший президент России назвал британцев дегенератами, которые верят в то, что их санкции являются страшным наказанием для российских должностных лиц. Он уверен, что представители суда РФ не будут "биться в истерике" по данному поводу.

Политическое устройство Британии он характеризовал, как "вырождающаяся монархия".

"Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее Маргарита Симоньян призвала обменять Кара-Мурзу*, Гершковича и Уилана на Ассанжа.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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