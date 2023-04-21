Песков опроверг сообщение WP о попытках России вмешаться в выборы в Германии

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Правительство РФ не пытается вмешиваться во внутренние дела ФРГ, и оно не делало этого никогда, следует из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Таким образом пресс-атташе Владимира Путина прокомментировал материал, опубликованный корреспондентами в The Washington Post. Песков назвал эту информацию "стопроцентным фейком".

Напомним, в статье говорится о выводах, к которым пришла европейская разведка: власти РФ пытаются объединить крайне правых и крайне левых немецких политиков, не поддерживающих инициативу об оказании поддержки Украине.