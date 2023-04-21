Фактически Украина уже является членом НАТО, так как Альянс держит под своим полным контролем все действия Киева. Такого мнения придерживается исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачёв.
Таким образом эксперт прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что Украина должна войти в состав Альянса.
Горбачёв считает, что Столтенберг сказал о членстве НАТО не просто так. Он напомнил, что плотные контакты Украины и НАТО ведутся уже более четверти века.
"Начиная с 1997 года эти отношения стали формализоваться, развиваться и наполняться конкретным содержанием. Украина участвовала в целом ряде натовских программ, миссий, учений. По факту Украина уже является членом альянса, который координирует ее деятельность", — сказал Горбачёв в беседе с РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что Украину усиленно "подгоняют" под натовские стандарты, бесперебойно снабжают боеприпасами, оружием и данными Альянса, помогают с получением информации, подготовкой украинских военных.
Горбачёв подчеркнул, что со многими другими странами-членами НАТО руководство Альянса взаимодействует намного меньше.
"Подобного рода заявления представителей НАТО говорят о том, что альянс является участником конфликта на Украине", — добавил Горбачёв.
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