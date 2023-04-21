Арестович заявил о трёх стратегических ошибках спецслужб США

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За последние полтора года американские спецслужбы совершили несколько серьёзных стратегических ошибок. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он подчеркнул, что США допустили три просчёта.

Американцы считали устойчивым правительство Афганистана, ошиблись в боеспособности ВСУ, а также недооценили возможности российской армии в рамках проведения спецоперации на Украине.

"Спецслужбы необходимо держать железной узде и постоянно устраивать конкуренцию между ними", — указал Арестович в беседе с журналисткой Юлией Латыниной.

По его мнению, США на протяжении десятилетий занимались изучением своих противников. Главный конкурент Вашингтона должен быть хитрым, сильным, коварным и большим. В своё время место соперника США занимал СССР, сейчас — Китай и Россия.

"Им обязательно нужно с кем-то бороться. Американцы любят побеждать "главного злодея" в последний момент, сползая в пропасть. Иначе они не смогут", — отметил он.