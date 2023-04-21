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В МИД РФ назвали отказ стран Восточной Европы импортировать украинское зерно – это удар по Киеву

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Мир

В Министерстве иностранных дел России заявили, что решение Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии ограничить зерновой экспорт с Украины — это удар по Киеву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МИД РФ назвали отказ стран Восточной Европы импортировать украинское зерно – это удар по Киеву

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что европейская солидарность по поводу аграрной продукции Украины дает трещины.

Также утверждается, что поддержка киевского режима себя изживает, что грозит серьезными финансовыми потерями.

Напомним, 22 апреля указанные государства ввели временный запрет на ввоз зерна из Украины, кроме того, под запрет попали и другие продукты растительного и животного происхождения.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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