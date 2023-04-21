В результате взрыва, прогремевшего накануне на территории воздушная тревога, получил повреждения один из объектов инфраструктуры. Информационный портал РБК пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг" Наталии Гуменюк.
Руководитель винницкой военной администрации Сергей Борзов проинформировал в свою очередь о том, что на повреждённом объекте возник пожар. Сотрудники оперативных служб ликвидировали его к утру. ЧП обошлось без пострадавших.
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