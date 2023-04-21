FT: глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время посещения Киева

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева пряталась в подвале, после того, как была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Financial Times.

Когда в небе над украинской столицей раздались сирены, встреча госпожи фон дер Ляйен была временно прервана и ее проводили в подвал.

Напомним, глава Еврокомиссии посетила Киев 2 февраля 2023 года. В ходе переговоров был анонсирован десятый пакет санкций против России.