Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева пряталась в подвале, после того, как была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Financial Times.
Когда в небе над украинской столицей раздались сирены, встреча госпожи фон дер Ляйен была временно прервана и ее проводили в подвал.
Напомним, глава Еврокомиссии посетила Киев 2 февраля 2023 года. В ходе переговоров был анонсирован десятый пакет санкций против России.
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