The Washington Post: Вашингтон с января уговаривает Киев оставить Артёмовск войскам РФ

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Белый дом уже несколько месяцев предупреждает украинские власти, что ВСУ не удастся удержаться в Артёмовске (Бахмуте), заявили американские СМИ.

Такая информация, по словам аналитиков, содержится в опубликованных секретных документах Пентагона.

"Оценки США были мрачными еще в январе. Вашингтон предупредил о возможном окружении украинских войск в Бахмуте и предложил Киеву сократить потери и отпустить город", — пишет издание The Washington Post.

Автор материала напоминает, что в Киеве проигнорировали предупреждение Белого дома, надеясь поддержать "национальный дух" и не дать России заявить о новых освобождённых территориях.

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