Голландский дипломат назвал украинцев русскими и ушёл в отставку

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Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел призвал не забывать о происхождении украинцев и подал в отставку.

Как сообщили в МИД королевства, решение об уходе с должности, дипломат уже принял.

"Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена", — сообщили в министерстве.

Ранее дипломат заявил, что украинцы — тоже русские, и необходимо принять "реальность такой, какая она есть", что вызвало бурную реакцию.

"Украинцы — это тоже русские. Мы не должны забывать об этом", — пояснил дипломат.

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