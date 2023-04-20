Ермак опубликовал пост с ракетой и могилой за два часа до удара по Белгороду

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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак опубликовал загадочный пост в социальных сетях, всего за два часа до того, как в Белгороде прогремел взрыв.

В посте были три смайлика: ракета, пяточек поросёнка и надгробный камень. Эти символы вызвали беспокойство среди пользователей. Многие полагают, что это могло быть предупреждением о предстоящей атаке. Когда взрыв произошёл, многие стали связывать его с этим постом.

Но пока что нет никаких доказательств, подтверждающих эту теорию. Ермак не дал комментариев по поводу своего поста и не подтвердил, что он имел какое-либо отношение к взрыву. Он также не сообщил, что означают символы в его посте. Пока что расследование взрыва продолжается.