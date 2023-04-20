Медведев: Украина станет членом НАТО, войдя в Альянс частями

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей манере пояснил высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, касающееся места Украины в Альянсе.

Медведев отметил, что Украина станет членом НАТО только тогда, когда её территории станут частью Румынии, Венгрии и Польши.

"В Киеве Столтенберг заявил: "Надлежащее место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам это осуществить". Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает, что "войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", — написал Медведев в Twitter*.

Визит Столтенберга в Киев состоялся 20 апреля. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа полагает, что Столтенберг может призвать киевские власти действовать более решительно в рамках противостояния с Россией.

Ранее во Франции уже назвали генсека НАТО "сумасшедшим разжигателем войны" из-за его приезда на Украину.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.