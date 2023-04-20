Генерал Картаполов заявил, что НАТО готовится ударить по Калининграду или Приднестровью

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Военные учения НАТО на территории Швеции являются сигналом России со стороны Запада. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник запаса Андрей Картаполов. Он считает, что на данный момент есть два сценария развития событий.

Во-первых, НАТО может нанести удар по Калининграду. Во-вторых, руководство альянса способно разыграть "приднестровскую карту" и атаковать ПМР. Однако всё будет зависеть от контрнаступления ВСУ. Если киевские власти успешно выполнят манёвры, то НАТО рискнёт и пойдёт в атаку, указал Картаполов.

На фоне этих событий главное задачей России является "заглушение" контрнаступления противника на начальном этапе, подчеркнул генерал.

"Это будет своего рода сигналом России для НАТО, что пора сворачиваться и тихонько уходить в какие-нибудь тёплые и пока ещё американские места", — резюмировал он в беседе с ИА SM-News.

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