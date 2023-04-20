Читатели Le Figaro напомнили Зеленскому о мести РФ: "Сергей Шойгу, время пришло, целься"

Французы пришли в негодование из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу принять Украину в Альянс.

Свой требование Зеленский озвучил в ходе встречи со Столтенбергом, который специально ради этого приехал в Киев 20 апреля.

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились присутствию представителя НАТО в Киеве, справедливо отметив, что это обстоятельство лишь подольёт масла в огонь украинского конфликта.

"Очевидно, что США стремятся к третьей мировой войне, в которую хотят втянуть и Европу", — написал один из пользователей.

При этом французы иронично добавили, что члены НАТО и без того так часто бывают на Украине, что этим они уже никого не удивляют.

Некоторые пользователи обратили внимание, что и сам Зеленский уже не рад происходящему, и, вероятно, "уже готовит вертолёт для эвакуации", чтобы сбежать куда-нибудь в Лондон или Израиль. Французы призвали украинского президента быть аккуратнее, потому что Россия может отреагировать на активность НАТО на Украине соответствующим образом.

"Сергей Шойгу, время пришло, целься!" — добавил один из пользователей.

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