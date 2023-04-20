В НАТО возмутились внешним видом Зеленского на встрече с генсеком альянса

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В НАТО возмутились внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на сегодняшней встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Каким бы ни был послушным глава киевского режима, но хозяева встречают "по одёжке". Об этом сообщают турецкие источники.

Отмечается, что разбитый и осунувшийся 45-летний Зеленский выглядел намного хуже 64-летнего Столтенберга.

"Это коммуникационная катастрофа", — заявили в блоке.

Напомним, сегодня генсек НАТО встретился с лидером Украины в Киеве и пообещал, что вопрос о вступлении страны в альянс будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе.

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