Министр финансов Йеллен: США готовы к новым санкциям против Китая

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Администрация Вашингтона не стремится к размежеванию с Пекином. Однако в случае угрозы со стороны Китая США готовы вводить новые санкции и рестрикции против КНР для защиты своих критических технологий в ответ на нарушения прав человека или в случае оказания поддержки России в конфликте на Украине.

"США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской"

Министр напомнила о глубокой интеграции экономик США и Китая с ежегодным товарооборотом в $700 млрд.

Однако при этом США при необходимости будут готовы предпринять "узконаправленные действия", чтобы не позволить властям Китая получить доступ к определённым технологиям, подчеркнула Йеллен.