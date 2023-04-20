Сейм Литвы отклонил вето президента Науседы и ввёл разные санкции для россиян и белорусов

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Наложенное президентом Литвы Гитанасом Науседы вето на закон о национальных санкциях для граждан России и Беларуси больше не является действительным: депутаты сейма республики отклонили совершение таких полномочий. Более того, правительственный орган ввел разные санкции для россиян и белорусов.

За документ проголосовали 99 депутатов. Для того, чтобы вето президента Литвы было отклонено, требовался 71 голос.

Документ предполагает временную приостановку рассмотрения просьб российских и белорусских граждан о выдаче временных видов на жительство в Литве до мая 2024 года.

При этом российским гражданам отдельно запрещается приобретение в Литве недвижимости, оформление электронного статуса резидента.