Сейм Литвы отклонил вето президента Науседы и ввёл разные санкции для россиян и белорусов

Наложенное президентом Литвы Гитанасом Науседы вето на закон о национальных санкциях для граждан России и Беларуси больше не является действительным: депутаты сейма республики отклонили совершение таких полномочий. Более того, правительственный орган ввел разные санкции для россиян и белорусов.
За документ проголосовали 99 депутатов. Для того, чтобы вето президента Литвы было отклонено, требовался 71 голос.
Документ предполагает временную приостановку рассмотрения просьб российских и белорусских граждан о выдаче временных видов на жительство в Литве до мая 2024 года.
При этом российским гражданам отдельно запрещается приобретение в Литве недвижимости, оформление электронного статуса резидента.
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