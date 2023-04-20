МК: вводом санкций против Украины Польша показала Киеву острые зубы

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Польша предложила Европейскому союзу ввести дополнительные экономические санкции против Украины. Несмотря на то, что эта новость кажется сомнительной, она не является фейком. Согласно сообщению РИА Новости, которое ссылается на радиостанцию RMF FM из Кракова, варшавские власти предложили запретить ввоз не только зерна, но и других продуктов с Украины, таких как мягкие фрукты, яйца, птица, сахар и мёд.

Это вызвало критику в Варшаве и Киеве, которые называют происходящее "отражением российской агрессии". Данное решение унизительно и обидно для Украины, но она вынуждена смириться с ним, так как у страны нет другого выхода. Обозреватель "МК" Михаил Ростовский отмечает, что терпеть обязывает статус Польши, который та сейчас занимает на европейской сцене.

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