Newsweek: если Зеленский сейчас не признает поражение, Украине конец

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Результатом нежелания украинского лидера Владимира Зеленского признать, наконец, поражение и инициировать мирные переговоры станут ещё большие территориальные потери Украины. Такое заявление сделали бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер.

Эксперты напомнили об отчаянном положении украинского народа и о нулевых шансах Киева выиграть противостояние с гораздо более сильной Россией.

"В то время как гибнет целое поколение украинских мужчин, печальная реальность такова, что у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с Соединенными Штатами. Затягивание конфликта не изменит этого уравнения", — написали авторы в материале для издания Newsweek.

Эксперты подчеркнули, что никто в Киеве и на Западе на полном серьёзе и не надеялся вернуть утраченные Украиной территории, особенно Крым. При этом упорное нежелание украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с РФ ухудшили положение Киева, и ему теперь не приходится рассчитывать на такие же благоприятные условия для мирного урегулирования кризиса, как семь месяцев назад.

В завершение авторы подчеркнули, что лучший способ сохранить хоть какую-то часть Украины — немедленно начать переговоры с РФ.

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